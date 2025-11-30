Директор «Динамо»: «У нас со «Спартаком» общие интересы»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что у клуба есть общие интересы со «Спартаком».

– Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин на недавней встрече с командой сказал Ульви Бабаеву: «Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел в «Спартак», и все». Это работает в обратном направлении? В «Динамо» есть негласное правило, что вы не берете игроков из «Спартака»?

– Мы никогда не брали игроков из «Спартака», но между клубами нормальные, здоровые отношения. Я встречался с их новым генеральным директором, взаимодействовали и обсуждали повестку. Есть много пунктов, по которым у нас общая позиция. «Спартак» и «Динамо» – большие клубы. На поле мы соперники, а вне поля у нас есть общие интересы.