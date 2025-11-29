Трагическое заявление Лещенко о будущем «Динамо» и своей жизни

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко не верит, что увидит еще одно чемпионство команды.

«Я не доживу до этого [до чемпионства «Динамо»], трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место.

Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть», – сказал Лещенко.