Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал об инициированных изменениях после Валерия Карпина.

«Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Ролан Гусев возглавил динамовцев 17 ноября.

– Что вы поменяли с того момента, как возглавили команду?

– В первую очередь – мы не так активно стали прессинговать и не так высоко поднимаем линию.

– Связано это с физикой?

– Не только. Связано это и с моим мнением о том, что подходит команде, этому составу.

– Игроки в микст-зоне отмечают – раньше было слишком много правил, а сейчас как будто отпустили вожжи, стало чуть свободнее. Это так или просто атмосфера поменялась?

– В принципе, все продолжается так же, как было – и в плане восстановления, в том числе. Единственное, поменяли чуть-чуть в плане режима питания – время обеда, например.

– Тренировочный процесс поменялся?

– Да. Физику за такой короткий срок, когда игры идут через два дня на третий или через три на четвертый, не подтянуть. Добавили больше тактических квадратов, пассинга.