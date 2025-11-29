Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал об инициированных изменениях после Валерия Карпина.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Ролан Гусев возглавил динамовцев 17 ноября.
– Что вы поменяли с того момента, как возглавили команду?
– В первую очередь – мы не так активно стали прессинговать и не так высоко поднимаем линию.
– Связано это с физикой?
– Не только. Связано это и с моим мнением о том, что подходит команде, этому составу.
– Игроки в микст-зоне отмечают – раньше было слишком много правил, а сейчас как будто отпустили вожжи, стало чуть свободнее. Это так или просто атмосфера поменялась?
– В принципе, все продолжается так же, как было – и в плане восстановления, в том числе. Единственное, поменяли чуть-чуть в плане режима питания – время обеда, например.
– Тренировочный процесс поменялся?
– Да. Физику за такой короткий срок, когда игры идут через два дня на третий или через три на четвертый, не подтянуть. Добавили больше тактических квадратов, пассинга.