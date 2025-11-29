Ожидания Титова от матча «Балтика» – «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Балтики».

«Команда бежит, когда у нее есть мяч. Мое мнение: «Балтику» надо лишить мяча. Играть в свой футбол. Это контроль мяча.

Из того, что мы видели, «Локомотив» практически ничего не смог создать во втором тайме, потому что «Спартак» играл в свой футбол. Тот футбол, который я знаю и помню. Контролировать мяч, минимизировать потери и искать моменты, где будет возможность, а у тебя будет преимущество в количестве футболистов на флангах. Сегодняшний «Спартак» – это больше игра через фланги: Маркиньос и Солари. Здесь у «Спартака» огромное преимущество. Я уверен, что именно этим и должны воспользоваться и решить исход в свою пользу.

Я был на кубковом матче «Спартака» с «Балтикой», когда москвичи уступили 0:1. Создали массу голевых моментов и должны были выигрывать. Но, к сожалению, не получилось. Сенсацию не исключаю, но не хотелось бы, чтобы это было именно в этом матче. «Спартак» набрал хорошую форму, и футболисты играют охотно», – сказал Титов.