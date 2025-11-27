Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Сегодня, 17:13

Легендарного нападающего «Спартака» Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее церемония прощания с ним прошла на «Лукойл Арене».

Лучший бомбардир в истории «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

«Навсегда проститься с Симоняном пришли многочисленные болельщики футбола. Поток людей не иссякал все три часа, на протяжении которых длилась панихида.

Речи у гроба произнесли министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярeв (он прочитал также телеграмму от президента страны), нынешний президент РФС Александр Дюков, бывший глава союза Вячеслав Колосков, председатель Союза ветеранов футбола России и близкий друг Симоняна Александр Мирзоян.

К собравшимся также обратился генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов: «Совсем недавно здесь, в чаше стадиона, мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием. Он до самого последнего момента оставался вовлечен во все дела и проблемы футбола и «Спартака», участвовал почти во всех заседаниях комитета ветеранов клуба».

В его честь команда салютовала вчера в матче с «Локомотивом» искрометной игрой, которую Никита Павлович наверняка оценил бы. На той же церемонии, о которой я сказал вначале, юный воспитанник спартаковской Академии получил мяч от Никиты Павловича. Сейчас мы понимаем, что это был пас в будущее, в бессмертие… Своим служением «Спартаку» Никита Павлович указывал путь многим молодым поколениям. Вечная память легенде!

Панихиду посетили родственники и близкие Никиты Павловича, официальные делегации от Абхазии (Симонян провел детство в Сухуми) и Армении (в качестве тренера Никита Павлович приводил к «золотому дублю» ереванский «Арарат»), основной состав «Спартака» во главе с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым, представители молодежки, «Спартака-2», женской команды, Академии, работники офиса клуба.

С легендой простились ветераны красно-белых, включая Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова, Сергея Шавло, Вагиза Хидиятуллина, Дмитрия Аленичева, Егора Титова, бывший и нынешний главные тренеры сборной страны Станислав Черчесов и Валерий Карпин, представители руководства РФС, РПЛ, ЦСКА, «Динамо», заслуженные российские тренеры Валерий Газзаев, Юрий Сeмин, председатель совета ветеранов хоккейного «Спартака» Борис Майоров и многие другие.

В завершение панихиды собравшиеся аплодисментами проводили Никиту Павловича с арены под живое исполнение саксофонистом композиции Фрэнка Синатры My Way.

Никита Павлович Симонян будет покоиться на Ваганьковском кладбище.

Вечная память легенде «Спартака» и всего мирового футбола!», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

  • Симонян играл за «Спартак» в 1949–1959 годах. Был тренером команды в 1960–1965 и 1967–1972 годах.
  • Именем Симоняна на стадионе клуба названа трибуна A.

Еще по теме:
Круговой высказался о столкновении с Максименко в дерби
Быстров – о работе Станковича в «Спартаке»: «Приехал денег заработать и покричать, что он великий»
Агент Лички сказал, есть ли у тренера предложения от «Динамо» и «Спартака»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
У Романова появились шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе
17:40
1
Генич назвал два клуба РПЛ, которые хотят забрать Баринова из «Локомотива»
17:21
3
Круговой высказался о столкновении с Максименко в дерби
16:53
2
Быстров – о работе Станковича в «Спартаке»: «Приехал денег заработать и покричать, что он великий»
16:36
1
Агент Лички сказал, есть ли у тренера предложения от «Динамо» и «Спартака»
16:11
1
В ЦСКА рассказали о состоянии Алдонина
15:50
ФотоНа стадионе «Спартака» простились с Симоняном
15:36
Карпин сказал, есть ли у него 10 миллионов евро
15:26
1
В «Целе» высказались о переговорах по Риере со «Спартаком» и другими клубами
15:15
2
Кобелев – об уходе Карпина из «Динамо»: «Точно не мужской поступок для меня»
15:00
2
Все новости
Все новости
Стала известна ситуация с тренерской лицензией Гусева
17:37
2
Агент сказал, кто уедет в Европу раньше – Батраков или Кисляк
17:30
1
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
17:13
Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»
16:24
1
ФотоНазваны комментаторы матчей 17-го тура РПЛ
16:01
1
В ЦСКА рассказали о состоянии Алдонина
15:50
ФотоНа стадионе «Спартака» простились с Симоняном
15:36
Карпин сказал, есть ли у него 10 миллионов евро
15:26
1
В «Целе» высказались о переговорах по Риере со «Спартаком» и другими клубами
15:15
2
Кобелев – об уходе Карпина из «Динамо»: «Точно не мужской поступок для меня»
15:00
2
«Спартак» принял решение по Джикии
14:27
9
ВидеоСмолов назвал игрока, с которым «Спартак» поборется за чемпионство
14:02
9
Вратарь «Динамо» назвал идеального тренера для клуба – он трижды выигрывал ЛЧ
13:27
1
Слова Путина по случаю ухода из жизни Симоняна
13:16
1
Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте
13:06
23
Газизов двумя словами описал Федуна
12:55
6
Галактионов высказался о ситуации с Бариновым в «Локомотиве»
12:42
2
Карпин ответил на угрозу со стороны Дегтярева
12:30
3
Прогноз Мостового на матч «Динамо» – «Зенит»
12:19
3
Бубнов одним словом охарактеризовал Романова
12:13
5
ВидеоКарпин, Черчесов и весь состав «Спартака» приехали на прощание с Симоняном
11:50
Глушаков внесен в базу «Миротворца»
11:37
3
Реакция Губерниева на решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым
11:29
4
Карпин – о правах мужчины: «Родился, был должен женщине, умер»
11:16
3
Названа сумма, которую Нигматуллин потратил на свадьбу с 23-летней девушкой
10:14
4
ФотоПутин прислал венок ушедшему из жизни Симоняну
10:01
Карпин высказался о ценах на продукты
09:50
1
«Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»
09:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 