Легендарного нападающего «Спартака» Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее церемония прощания с ним прошла на «Лукойл Арене».

Лучший бомбардир в истории «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

«Навсегда проститься с Симоняном пришли многочисленные болельщики футбола. Поток людей не иссякал все три часа, на протяжении которых длилась панихида.

Речи у гроба произнесли министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярeв (он прочитал также телеграмму от президента страны), нынешний президент РФС Александр Дюков, бывший глава союза Вячеслав Колосков, председатель Союза ветеранов футбола России и близкий друг Симоняна Александр Мирзоян.

К собравшимся также обратился генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов: «Совсем недавно здесь, в чаше стадиона, мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием. Он до самого последнего момента оставался вовлечен во все дела и проблемы футбола и «Спартака», участвовал почти во всех заседаниях комитета ветеранов клуба».

В его честь команда салютовала вчера в матче с «Локомотивом» искрометной игрой, которую Никита Павлович наверняка оценил бы. На той же церемонии, о которой я сказал вначале, юный воспитанник спартаковской Академии получил мяч от Никиты Павловича. Сейчас мы понимаем, что это был пас в будущее, в бессмертие… Своим служением «Спартаку» Никита Павлович указывал путь многим молодым поколениям. Вечная память легенде!

Панихиду посетили родственники и близкие Никиты Павловича, официальные делегации от Абхазии (Симонян провел детство в Сухуми) и Армении (в качестве тренера Никита Павлович приводил к «золотому дублю» ереванский «Арарат»), основной состав «Спартака» во главе с исполняющим обязанности главного тренера Вадимом Романовым, представители молодежки, «Спартака-2», женской команды, Академии, работники офиса клуба.

С легендой простились ветераны красно-белых, включая Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова, Сергея Шавло, Вагиза Хидиятуллина, Дмитрия Аленичева, Егора Титова, бывший и нынешний главные тренеры сборной страны Станислав Черчесов и Валерий Карпин, представители руководства РФС, РПЛ, ЦСКА, «Динамо», заслуженные российские тренеры Валерий Газзаев, Юрий Сeмин, председатель совета ветеранов хоккейного «Спартака» Борис Майоров и многие другие.

В завершение панихиды собравшиеся аплодисментами проводили Никиту Павловича с арены под живое исполнение саксофонистом композиции Фрэнка Синатры My Way.

Никита Павлович Симонян будет покоиться на Ваганьковском кладбище.

Вечная память легенде «Спартака» и всего мирового футбола!», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.