Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте

Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте

Сегодня, 13:06
13

Международный центр спортивных исследований CIES представил рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков.

В рейтинг включен период с 2021 года.

На первом месте оказался ЦСКА. На последнем – «Зенит».

1. ЦСКА – плюс 24 млн евро;
2. «Сочи» – плюс 6 млн евро;
3. «Крылья Советов» – плюс 4 млн евро;
4. «Оренбург» – плюс 2 млн евро;
5. «Динамо» – 0;
6. «Локомотив» – минус 1 млн евро;
7. «Ростов» – минус 4 млн евро;
8. «Ахмат» – минус 5 млн евро;
9. «Рубин» – минус 8 млн евро;
10. «Краснодар» – минус 19 млн евро;
11. «Спартак» – минус 29 млн евро;
12. «Зенит» – минус 37 млн евро.

Еще по теме:
Газизов двумя словами описал Федуна 1
Галактионов высказался о ситуации с Бариновым в «Локомотиве» 1
Карпин ответил на угрозу со стороны Дегтярева 1
Источник: CIES Footbal Observatory
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OldenVad
1764239345
ЦСКА всегда в этом плане был хорош.
Ответить
алдан2014
1764239624
Ну ни чё,за мы Хлусевича ,Рябчука продадим и кого-то обгоним
Ответить
acor94
1764241032
За 25 лет это копейки. Я уверен а условного аякса за это время миллиард в плюсе, а у барсы и реала миллиард в минусе. А тут 37 миллионов... Педро щас за 50 продадим и уже вторые
Ответить
Иван Петров 1986
1764242676
Во - блохастые и тут впереди всех.
Ответить
Интерес
1764243339
Переверни данные, и опять "Зенит" в лидерах...антирейтинга.
Ответить
boris63
1764244130
Показатель ни о чем, пол команды молодёжки продали а у основной результата практически нет. Вот и сейчас в основном набрали молодёжь для перепродажи, а нужен хороший нападающий, забивной.
Ответить
бу-бу
1764244152
Опять лукойловские бредни . Насочиняли у себя в Тарасовке , миллеровской браги обпившись .
Ответить
Главные новости
В «Целе» высказались о переговорах по Риере со «Спартаком» и другими клубами
15:15
Кобелев – об уходе Карпина из «Динамо»: «Точно не мужской поступок для меня»
15:00
1
«Спартак» принял решение по Джикии
14:27
6
Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»
14:19
7
ВидеоСмолов назвал игрока, с которым «Спартак» поборется за чемпионство
14:02
8
Агент Баринова заявил о провокации болельщиков «Спартака»
13:49
2
Слова Путина по случаю ухода из жизни Симоняна
13:16
1
Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте
13:06
13
Газизов двумя словами описал Федуна
12:55
4
Галактионов высказался о ситуации с Бариновым в «Локомотиве»
12:42
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Динамо» назвал идеального тренера для клуба – он трижды выигрывал ЛЧ
13:27
1
Слова Путина по случаю ухода из жизни Симоняна
13:16
1
Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте
13:06
13
Газизов двумя словами описал Федуна
12:55
4
Галактионов высказался о ситуации с Бариновым в «Локомотиве»
12:42
2
Карпин ответил на угрозу со стороны Дегтярева
12:30
3
Прогноз Мостового на матч «Динамо» – «Зенит»
12:19
3
Бубнов одним словом охарактеризовал Романова
12:13
5
ВидеоКарпин, Черчесов и весь состав «Спартака» приехали на прощание с Симоняном
11:50
Глушаков внесен в базу «Миротворца»
11:37
3
Реакция Губерниева на решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым
11:29
4
Карпин – о правах мужчины: «Родился, был должен женщине, умер»
11:16
3
Названа сумма, которую Нигматуллин потратил на свадьбу с 23-летней девушкой
10:14
3
ФотоПутин прислал венок ушедшему из жизни Симоняну
10:01
Карпин высказался о ценах на продукты
09:50
1
«Факи показывал»: Баринов высказался о конфликте с фанатами «Спартака»
09:15
6
Карпин назвал самую глупую покупку в жизни
08:56
3
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
08:43
12
Самокритичное заявление Карпина
00:27
9
Ротенберг: «Вернем «Локомотив» на победные рельсы»
00:05
3
Заболотный: «Спартак» сплотился вокруг Романова»
Вчера, 23:48
7
Литвинов: «Очень хочу, чтобы Романов остался во главе «Спартака»
Вчера, 23:30
2
Фото«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым после вылета от «Спартака»
Вчера, 23:20
4
Карпин прокомментировал информацию об отказе от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»
Вчера, 22:12
Семшов вынес печальный вердикт «Динамо»
Вчера, 21:23
Тюкавин заявил, что Карпин «зажимал» «Динамо»
Вчера, 20:07
9
Экс-вратарь «Динамо» сообщил, что находится «в жопе»: «Самому не выбраться»
Вчера, 19:40
3
«Спартак» и ЦСКА выдвинули три претензии по судейству Карасева в дерби
Вчера, 19:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 