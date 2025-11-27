Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте

Международный центр спортивных исследований CIES представил рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков.
В рейтинг включен период с 2021 года.
На первом месте оказался ЦСКА. На последнем – «Зенит».
1. ЦСКА – плюс 24 млн евро;
2. «Сочи» – плюс 6 млн евро;
3. «Крылья Советов» – плюс 4 млн евро;
4. «Оренбург» – плюс 2 млн евро;
5. «Динамо» – 0;
6. «Локомотив» – минус 1 млн евро;
7. «Ростов» – минус 4 млн евро;
8. «Ахмат» – минус 5 млн евро;
9. «Рубин» – минус 8 млн евро;
10. «Краснодар» – минус 19 млн евро;
11. «Спартак» – минус 29 млн евро;
12. «Зенит» – минус 37 млн евро.
Источник: CIES Footbal Observatory