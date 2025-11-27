Рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков, «Зенит» на последнем месте

Международный центр спортивных исследований CIES представил рейтинг клубов РПЛ по прибыли от перепродажи игроков.

В рейтинг включен период с 2021 года.

На первом месте оказался ЦСКА. На последнем – «Зенит».

1. ЦСКА – плюс 24 млн евро;

2. «Сочи» – плюс 6 млн евро;

3. «Крылья Советов» – плюс 4 млн евро;

4. «Оренбург» – плюс 2 млн евро;

5. «Динамо» – 0;

6. «Локомотив» – минус 1 млн евро;

7. «Ростов» – минус 4 млн евро;

8. «Ахмат» – минус 5 млн евро;

9. «Рубин» – минус 8 млн евро;

10. «Краснодар» – минус 19 млн евро;

11. «Спартак» – минус 29 млн евро;

12. «Зенит» – минус 37 млн евро.