Карпин назвал самую глупую покупку в жизни

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о покупке, которой жалеет.

– Ваше отношение к деньгам с годами изменилось?

– Мне кажется, нет. Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал.

– Это единственная покупка, о которой вы жалеете?

– Бывает, что купишь какую-то вещь, а потом думаешь: зачем она мне? Но называть это сожалением, наверное, перебор.