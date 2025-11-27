Карпин назвал самую глупую покупку в жизни

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о покупке, которой жалеет.
– Ваше отношение к деньгам с годами изменилось?
– Мне кажется, нет. Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал.
– Это единственная покупка, о которой вы жалеете?
– Бывает, что купишь какую-то вещь, а потом думаешь: зачем она мне? Но называть это сожалением, наверное, перебор.
- Карпин ранее покинул пост главного тренера «Динамо».
- Он заявил, что хочет сосредоточиться на сборной России.
Источник: «Спорт-Экспресс»