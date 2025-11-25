Объявлены имена судей на матчи между клубами РПЛ в Кубке России

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

26 ноября (среда)

ЦСКА – «Динамо Мх»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Станислав Попков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Филипкин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

27 ноября (четверг)

«Динамо»– «Зенит»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Иванов.