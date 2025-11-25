Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Объявлены имена судей на матчи между клубами РПЛ в Кубке России

Объявлены имена судей на матчи между клубами РПЛ в Кубке России

Сегодня, 12:44
1

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

26 ноября (среда)

ЦСКА – «Динамо Мх»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Станислав Попков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Филипкин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

27 ноября (четверг)

«Динамо»– «Зенит»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Иванов.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Локомотив Динамо Зенит ЦСКА Динамо Мх Краснодар Оренбург Сухой Алексей Чистяков Артем Фролов Антон Зияков Ранэль
позор
1764068607
заранее поздравляем внезапно разбогатевшего сухого! лукойл, конечно, оформит это всё в лучших своих традициях, типа судья наследство от троюродной бабушки получил - но мы-то знаем!
Ответить
