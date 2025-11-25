Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил поведение и.о. главного тренера «Спартака» Вадима Романов в матче с красно-синими.

В субботу красно-белые победили армейцев в 16-м туре РПЛ со счетом 1:0.

«Мне показались, что многие моменты были лишними. Слишком он был занят вот этой стороной истории – заводил трибуны. Это не выглядит логично. Тренер должен руководить командой.

Я понимаю, что для него это серьезные эмоции. Тренер может периодически заводить трибуны, но постоянно… Как по мне, это выглядит странно», – сказал Корнеев.