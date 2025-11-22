Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение

Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение

Сегодня, 13:03
1

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал желание «Динамо» сохранить форварда Ульви Бабаева на фоне интереса «Спартака».

«Какой-то нездоровый, на грани шизофрении пиар Бабаева. Футболист, которому скоро 22, за всю взрослую карьеру провел полтора нормальных матча, один из которых в Кубке. Но преподносят чуть ли не как нового Тюкавина.

У Гладышева, который весной порвал всю лигу, пиара было меньше.

А продолжение будет самое обычное: через год начнут забывать, через три – искать в википедии, куда он делся», – написал Борзыкин.

  • Рыночная стоимость Бабаева – 350 тысяч евро.
  • В составе «Динамо» он забил 5 голов в 13 матчах.
  • В ноябре фланговый нападающий дебютировал за молодежную сборную России.

Еще по теме:
«Понял меня?!»: генерал строго запретил игроку «Динамо» переходить в «Спартак» 9
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак» 2
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1763808155
ему же степашка с утра уже запретил переходить в позор страны. так и сказал: никакого спартака!
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
8
Агенты Чернова добиваются нового контракта со «Спартаком»
13:56
Стало известно, скучают ли в «Динамо» по Карпину
13:35
3
Григорян заявил, что Дзюба – это Господь
13:17
5
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
12:30
4
Аршавин определил лучшего игрока России в 2025 году
11:45
3
Генич спрогнозировал итог дерби «Спартак» – ЦСКА
11:01
9
Прогноз Бубнова на «Спартак» – ЦСКА
10:46
13
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»
10:16
5
ФотоКруговой опубликовал воинственную фразу за несколько часов до дерби со «Спартаком»
09:46
5
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал свой статус запасного в «Спартаке»
14:30
Бывшая пресс-атташе «Динамо» посоветовала клубу нового тренера
14:17
1
Где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:09
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо Махачкала»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:07
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
14:01
Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение
13:03
1
Реакция фанатов «Зенита» на присвоение Мостовому звания «Джентльмен года»
12:48
6
Зобнин дал новую информацию о конфликте Соболева и Слишковича в «Спартаке»
12:38
2
Мор оценил шансы Романова возглавить «Спартак» на постоянной основе
12:17
Аршавин определил лучшего игрока России в 2025 году
11:45
3
Важное обращение «Спартака» перед дерби
11:27
5
Генич спрогнозировал итог дерби «Спартак» – ЦСКА
11:01
9
Обращение Лещенко к игрокам «Динамо»
10:54
2
Прогноз Бубнова на «Спартак» – ЦСКА
10:46
13
Генич поделился важным инсайдом насчет 39-летнего Акинфеева
10:35
1
Реакция болельщиков «Зенита» на тяжелую травму главного таланта клуба
10:28
4
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»
10:16
5
ФотоКруговой опубликовал воинственную фразу за несколько часов до дерби со «Спартаком»
09:46
5
В ЦСКА ответили, сыграет ли Акинфеев со «Спартаком»
09:36
3
Семак пожаловался на дефицит игроков в «Зените»
09:28
1
Осинькина уличили в том, что он совершил «самоубийство»
09:20
5
Степашин ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Карпина
01:11
5
Радимов объяснил, почему «Сочи» проиграл «Акрону», ведя в два мяча
01:00
1
Максименко раскрыл, что сказал Романов, когда возглавил «Спартак»
00:48
5
Эдуард Мор назвал русских Анчелотти и Гвардиолу
00:36
3
Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»
00:24
6
Видео«Акрон» показал эмоции в раздевалке после волевой победы над «Сочи»
00:12
1
Теннисистка Шнайдер сделала выбор между Роналду и Надалем
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 