Игроку «Динамо», которого зовут в «Спартак», предрекли забвение

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал желание «Динамо» сохранить форварда Ульви Бабаева на фоне интереса «Спартака».

«Какой-то нездоровый, на грани шизофрении пиар Бабаева. Футболист, которому скоро 22, за всю взрослую карьеру провел полтора нормальных матча, один из которых в Кубке. Но преподносят чуть ли не как нового Тюкавина.

У Гладышева, который весной порвал всю лигу, пиара было меньше.

А продолжение будет самое обычное: через год начнут забывать, через три – искать в википедии, куда он делся», – написал Борзыкин.