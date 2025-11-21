«Спартак» назначил 6-летнюю девочку «директором по дерби» перед матчем с ЦСКА

«Спартак» опубликовал трогательное видео в преддверии домашней игры 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

Шестилетняя девочка Ассоль якобы назначена на должность директора по дерби.

В ролике она готовит команду к принципиальному матчу: раскладывает конфеты в раздевалке, подписывает документы «ромбиком», примеряет голову маскота в виде кабана, пробует себя диктором на «Лукойл Арене», дает рекомендации вратарю Илье Помазуну и полузащитнику Жедсону Фернандешу.

В конце видео Ассоль обратилась к исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Вадиму Романову: «Вадим Юрьевич, вы – главный! Я знаю, что у вас все получится. Я в них верю».