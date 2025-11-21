Глушаков предложил продавать самогон на российских стадионах

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возвращении пива на стадионы.

Ранее сообщалось, что продажу пива разрешат на стадионах в России уже в 2026 году.

«Нормально к этому отношусь. Если это поможет спонсировать футбол, то, конечно, можно. Почему нет? Какая разница, до матча будут выпивать пиво или уже во время его в простых пластиковых стаканах? Во всей Европе пьют же пиво. Думаю, и здесь будет так же.

Хотел бы я на стадионах увидеть продажу самогона? Если и его будут продавать, то будет весело. Да не, если серьезно, то это уже будет перебор. Пиво – нормально, это хлебосольный напиток. Если продавать более крепкое, это уже дурдом начнется», – сказал Глушаков.