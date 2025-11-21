Введите ваш ник на сайте
  • Глушаков предложил продавать самогон на российских стадионах

Сегодня, 09:50
3

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возвращении пива на стадионы.

Ранее сообщалось, что продажу пива разрешат на стадионах в России уже в 2026 году.

«Нормально к этому отношусь. Если это поможет спонсировать футбол, то, конечно, можно. Почему нет? Какая разница, до матча будут выпивать пиво или уже во время его в простых пластиковых стаканах? Во всей Европе пьют же пиво. Думаю, и здесь будет так же.

Хотел бы я на стадионах увидеть продажу самогона? Если и его будут продавать, то будет весело. Да не, если серьезно, то это уже будет перебор. Пиво – нормально, это хлебосольный напиток. Если продавать более крепкое, это уже дурдом начнется», – сказал Глушаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1763709913
Банщик знает толк в самогоне. Через его сауну прошли многие меньшИнства из свинарни. Гыгыгы
Ответить
Юбиляр
1763712397
Правильно - самогон это наше, отечественное, скрепно-традиционное ! Гыгыгы
Ответить
папандопала
1763712517
говорят, в советское время проносили водку в грелках, привязывая их к телу, или типа того. ну это уже перебор. хотя у нас бухают до матча, в крестовском парке на скамейках. ну там, конечно, бегает пара ментов на тыщу человек, пытаются ловить - но почти безуспешно, одного-двух повяжут, самых буйных, и на этом всё. уверен, на открывашке и в краснодаре ситуация такая же.
Ответить
