Спиридонов с юмором ответил на вопрос, кто возглавит «Спартак»

Волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал отставку главного тренера Деяна Станковича.

– Над Станковичем давно тучи сгущались. Было ожидаемо, что он уйдет, хотя в последних матчах команда набрала ход, стабильно набирала очки. После последней игры он просил отпустить его к семье, вот и отпустили. Не он первый, не он последний, кто уходит из «Спартака».

– Кто придет ему на смену?

– Хосеп Гвардиола. Хороший вариант для «Спартака» (смеется). На самом деле, не знаю, может, у Романова попрет, как у Карреры, и его оставят.