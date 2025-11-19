Спиридонов с юмором ответил на вопрос, кто возглавит «Спартак»

Волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал отставку главного тренера Деяна Станковича.
– Над Станковичем давно тучи сгущались. Было ожидаемо, что он уйдет, хотя в последних матчах команда набрала ход, стабильно набирала очки. После последней игры он просил отпустить его к семье, вот и отпустили. Не он первый, не он последний, кто уходит из «Спартака».
– Кто придет ему на смену?
– Хосеп Гвардиола. Хороший вариант для «Спартака» (смеется). На самом деле, не знаю, может, у Романова попрет, как у Карреры, и его оставят.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- На прошлой неделе команда уволила главного тренера Деяна Станковича.
- 22 ноября «Спартак» примет в 16-м туре ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»