Стала известна позиция «Локомотива» по новому контракту Баринова

«Локомотив» настроен продлить контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым и готовит для полузащитника новое улучшенное предложение. В клубе рассчитывают, что им удастся договориться с 29-летним футболистом до начала января 2026 года.
Ранее агент Баринова Владимир Кузьмичев рассказал, что новый генеральный директор клуба Борис Ротенберг заинтересован в продлении контракта с игроком.
- Срок контракта игрока с красно-зелеными истекает летом.
- 29-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Локомотив» 21 матч, забил 2 гола, сделал 6 ассистов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»