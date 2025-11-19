Стала известна позиция «Локомотива» по новому контракту Баринова

«Локомотив» настроен продлить контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым и готовит для полузащитника новое улучшенное предложение. В клубе рассчитывают, что им удастся договориться с 29-летним футболистом до начала января 2026 года.

Ранее агент Баринова Владимир Кузьмичев рассказал, что новый генеральный директор клуба Борис Ротенберг заинтересован в продлении контракта с игроком.