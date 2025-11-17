Аленичев высказался об уходе Карпина из «Динамо»

Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении Валерия Карпина покинуть «Динамо».
«Решение Карпина – мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в «Динамо» перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной.
Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили.
В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной!» – сказал Аленичев.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Спорт-Экспресс»