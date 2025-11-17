Аленичев высказался об уходе Карпина из «Динамо»

Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении Валерия Карпина покинуть «Динамо».

«Решение Карпина – мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в «Динамо» перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной.

Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили.

В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной!» – сказал Аленичев.