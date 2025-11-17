Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава «Динамо» обратился к болельщикам после отставки Карпина

Глава «Динамо» обратился к болельщикам после отставки Карпина

Сегодня, 21:57
1

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев сделал заявление о результатах команды и смене главного тренера.

«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас – результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой.

Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему – и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.

Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу – он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку.

Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых – против махачкалинского «Динамо» и «Зенита» – «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а ещe одна против «Спартака» тоже пройдeт в Москве.

Убеждeн, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперeд, к победам.

Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин – только «Динамо»!» – сказал Ивлев.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

Еще по теме:
Реакция Ташуева на увольнение Карпина из «Динамо» 1
«Динамо» рассматривает экс-тренера «Торпедо» и «Балтики» 1
Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо» 11
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1763409328
Да динамо это циркачи одни
Ответить
Главные новости
«Динамо» рассматривает трех тренеров на замену Карпину
23:11
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 16-го тура РПЛ
23:01
2
Реакция Сперцяна на поражение 1:9 в отборе ЧМ-2026
22:59
1
Стало известно, с кем встречался Карпин перед уходом из «Динамо»
22:47
2
Глава «Динамо» обратился к болельщикам после отставки Карпина
21:57
1
ЦСКА согласовал трансфер нападающего
21:47
10
Реакция Ташуева на увольнение Карпина из «Динамо»
21:35
1
«Динамо» рассматривает экс-тренера «Торпедо» и «Балтики»
21:21
3
Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»
21:09
20
Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»
20:54
3
Все новости
Все новости
Аленичев высказался об уходе Карпина из «Динамо»
23:23
ЦСКА согласовал трансфер нападающего
21:47
10
Реакция Ташуева на увольнение Карпина из «Динамо»
21:35
1
«Динамо» рассматривает экс-тренера «Торпедо» и «Балтики»
21:21
3
Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»
21:09
20
Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»
20:54
3
«Динамо» объявило имя нового тренера
20:40
4
Стало известно, рассматривает ли «Спартак» назначение Карпина
20:33
4
Илья Мэддисон обратился к Карпину: «Валера, ну ты чего, обиделся что ли?»
20:26
5
Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
20:20
7
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо»
20:12
1
Реакция Быстрова на уход Карпина из «Динамо»
20:04
2
Стало известно, кто возглавит «Динамо» вместо Карпина
19:56
3
В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»
19:48
9
Карпин объяснил, почему покидает «Динамо»
19:42
9
Заявление «Динамо» об отставке Карпина
19:36
4
Шалимов готов помочь новому тренеру «Спартака»: «Даже необязательно на лавке сидеть»
19:30
4
⚡️ Карпин объявил об уходе из «Динамо»
19:17
38
Стала известна позиция Бабаева по трансферу в «Спартак»
19:00
1
«Краснодар» и «Балтика» поспорят за белорусского защитника
18:51
2
Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана
18:43
3
Агент: «Вагнер Лав всегда выполнит просьбу ЦСКА»
18:35
Шалимов раскрыл, за что Ивича уволили из «Краснодара»: «Какой молодец! Ариведерчи»
18:27
5
Семшов предложил «Спартаку» шесть тренеров на замену Станковичу
18:18
8
Радимов спрогнозировал, останется ли «Балтика» в топ-5 РПЛ
18:06
3
Шалимов – о новом тренере «Спартака»: «Он похож на гладиатора»
17:41
4
Барриос назвал российских футболистов, которых знал до трансфера в «Зенит»
17:08
Карпин может покинуть «Динамо», но при одном условии
17:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 