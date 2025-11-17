Глава «Динамо» обратился к болельщикам после отставки Карпина

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев сделал заявление о результатах команды и смене главного тренера.

«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас – результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой.

Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему – и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.

Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу – он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку.

Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых – против махачкалинского «Динамо» и «Зенита» – «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а ещe одна против «Спартака» тоже пройдeт в Москве.

Убеждeн, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперeд, к победам.

Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин – только «Динамо»!» – сказал Ивлев.