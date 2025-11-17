Реакция Ташуева на увольнение Карпина из «Динамо»

Сергей Ташуев высказался об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
– Как расценивать решение Карпина? Аршавин говорит, что это мужественный поступок. С другой стороны, сезон загублен и команда под конец паузы на сборные осталась без тренера.
– В нашей профессии я не понимаю лозунгов. Мы, футболисты, сегодня проявили огромный уровень самоотдачи. Как можно выходить на уровне Премьер-лиги без самоотдачи? Это по умолчанию, ребята.
Все эти высокопарные слова надо забыть. Ничего не случается рано или поздно, все происходит в свое время. Давайте еще сделаем из него великомученика.
Вы думаете, Карпин проснулся и подумал: «Я сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Он проанализировал ситуацию, решил сконцентрироваться на одной работе.
Это тяжело, человек устает. Тут ничего такого нет, это нормальное явление. А то мужественность… Целомудренность еще скажите.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.