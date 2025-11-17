Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»

Андрей Аршавин высказался об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют.

В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде.

Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», – заявил Аршавин.