Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»

Андрей Аршавин высказался об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют.
В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде.
Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», – заявил Аршавин.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.
Источник: «РБ Спорт»