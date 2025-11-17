Семин выбрал оптимальный топ-чемпионат для Батракова

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин видит полузащитника команды Алексея Батракова в Примере.
«Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо.
На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи [Кварацхелии] обязательно», – сказал Семин.
- 20-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- За главную команду он провел 62 матча, забил 29 голов и сделал 14 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 23 миллиона евро.
Источник: «Р-Спорт»