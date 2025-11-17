Семин выбрал оптимальный топ-чемпионат для Батракова

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин видит полузащитника команды Алексея Батракова в Примере.

«Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо.

На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи [Кварацхелии] обязательно», – сказал Семин.