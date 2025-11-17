Мнение Газзаева о совмещении Карпина

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев не одобряет совмещение постов Валерием Карпиным.

Тренер возглавляет сборную и «Динамо».

Россияне накануне уступили Чили (0:2).

«Динамо» идет в РПЛ 10-м.

– Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?

– Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых.

Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.