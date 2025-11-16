Быстров выругал Карпина после поражения России от Чили

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мыслями после поражения от Чили (0:2).

«Поражение от Чили? Для меня неважно: поражение или победа. Важно, чтобы тренер сборной был тренером сборной, а тренер клуба – тренером клуба. Совмещение постов никуда не годится. Это разные позиции.

У нас нет отборочных матчей, только товарищеские. Значит, тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам, как к финалу чемпионата мира, и играть основным составом. Нужно наигрывать костяк команды, которую, дай бог, в следующем году допустят к отборам. Если потом что-то пойдет не так, нам будут рассказывать, что команда не сыгралась? Поэтому главное – определиться, кто и чем будет заниматься.

И еще для меня важно, чтобы тренер сборной не выходил со словами: «У нас товарищеский матч, поэтому этого я поберегу, этого домой отпущу, а тем не буду рисковать». Это неправильный подход. Футболисты это чувствуют и так же относятся к матчам. А если бы было сказано, что для нас сейчас это не товарищеский матч, а игра жизни и смерти, мы увидели бы другой футбол», – сказал Быстров.