Калининградский министр оценила выступление «Балтики» в этом сезоне

Наталья Ищенко, министр спорта Калининградской области, высказалась о результатах «Балтики».

«Конечно, слежу, хожу на матчи, болею за «Балтику». Фантастическое начало сезона, это огромная работа всей системы клуба, управления, конечно, Андрея Викторовича Талалаева как тренера, который ведет команду как локомотив вперед.

Радуюсь победам, очень за них переживаю. Буду болеть во второй части сезона тоже», – сказала Ищенко.