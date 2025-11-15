Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что в «Спартак» нужно назначить Александра Мостового.
«Честно, в «Спартак» я бы посоветовал Мостового. Он тоже спартаковец, много чего говорил. Дайте ему шанс. Ещe в «Спартаке» работали Карпин, Черчесов, Юран, Чернышов.
Назначьте Мостового, посмотрим, как он будет тренировать и какие будут результаты. Хуже не станет», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» на этой неделе уволил Деяна Станковича.
- Врио стал Вадим Романов.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
Источник: «Чемпионат»