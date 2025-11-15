Введите ваш ник на сайте
  Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»

Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»

Сегодня, 09:56
4

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что в «Спартак» нужно назначить Александра Мостового.

«Честно, в «Спартак» я бы посоветовал Мостового. Он тоже спартаковец, много чего говорил. Дайте ему шанс. Ещe в «Спартаке» работали Карпин, Черчесов, Юран, Чернышов.

Назначьте Мостового, посмотрим, как он будет тренировать и какие будут результаты. Хуже не станет», – сказал Канчельскис.

Источник: «Чемпионат»
Комментарии (4)
Интерес
1763190477
Дайте Мостовому шанс, это будет декаданс; а дождётся шанса Дзюба-поросёнкам станет худо.
Ответить
rash1959
1763190863
*** !!! Зазвездили, но все понимают.
Ответить
...уефан
1763192523
..."Привет с большого бодуна"!(с)...
Ответить
FWSPM
1763198520
"он много чего говорил" это точно. Нет уж вначале в Брянск на стажировку. А потом посмотрим по результатам. Хуже не будет.
Ответить
