Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что в «Спартак» нужно назначить Александра Мостового.

«Честно, в «Спартак» я бы посоветовал Мостового. Он тоже спартаковец, много чего говорил. Дайте ему шанс. Ещe в «Спартаке» работали Карпин, Черчесов, Юран, Чернышов.

Назначьте Мостового, посмотрим, как он будет тренировать и какие будут результаты. Хуже не станет», – сказал Канчельскис.