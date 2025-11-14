Канчельскис раскритиковал Карпина за совмещение постов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил недовольство совмещением постов Валерием Карпиным в московском «Динамо» и национальной команде.
«Карпину надо определяться – либо «Динамо», либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное. Насчeт его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но всe возможно. Тренерская работа – неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу – сам был в такой ситуации», – сказал Канчельскис.
- Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Беспроигрышная серия национальной команды под его руководством составляет 23 матча.
- В июне 2025 года он также стал главным тренером «Динамо». Бело-голубые занимают 10-е место в РПЛ, набрав 17 очков после 15 туров.
Источник: «Чемпионат»