Канчельскис раскритиковал Карпина за совмещение постов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил недовольство совмещением постов Валерием Карпиным в московском «Динамо» и национальной команде.

«Карпину надо определяться – либо «Динамо», либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное. Насчeт его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но всe возможно. Тренерская работа – неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу – сам был в такой ситуации», – сказал Канчельскис.