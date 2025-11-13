Соболев назвал любимый автомобиль

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о машинах, которыми он владел.

– Когда был помоложе, хотелось крутые тачки. Сейчас уже всe.

Ferrari – с аренды машин, которая была у меня в Дубае, я всe распродавал, эту машину привeз, чтобы продать в России. Месяц была, продал.

– Какие самые крутые тачки у тебя были?

– Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один – Rolls-Royce.

Сейчас то, что делают китайцы, меня поражает… Сейчас к машинам ровно, средство передвижения. Езжу с водителем.

Почему не сам? Не нравится. Не ищу парковку, он отвозит ребeнка в школу.