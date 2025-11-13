Введите ваш ник на сайте
Соболев назвал любимый автомобиль

Вчера, 21:52
9

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о машинах, которыми он владел.

– Когда был помоложе, хотелось крутые тачки. Сейчас уже всe.

Ferrari – с аренды машин, которая была у меня в Дубае, я всe распродавал, эту машину привeз, чтобы продать в России. Месяц была, продал.

– Какие самые крутые тачки у тебя были?

– Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один – Rolls-Royce.

Сейчас то, что делают китайцы, меня поражает… Сейчас к машинам ровно, средство передвижения. Езжу с водителем.

Почему не сам? Не нравится. Не ищу парковку, он отвозит ребeнка в школу.

  • Соболев провел 50 матчей за «Зенит», оформив в них 12+5.
  • Он перешел в петербургский клуб из «Спартака» летом 2024 года за 10 млн евро.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
1763060171
Врёт:"Антилопа Гну".
Тинез Розоп
1763060696
Вечер Соболя. Агент бомбе забашлял?…(реклама перед зимним Т.О)
Plyash
1763067199
С твоим "ай-кью" твой автомобиль -- это двух-педальный Москвич , выпускаемый в 50 - 60 г. в СССР для детишек 3 - 5 лет .
