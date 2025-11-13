Соболев назвал любимый автомобиль

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о машинах, которыми он владел.
– Когда был помоложе, хотелось крутые тачки. Сейчас уже всe.
Ferrari – с аренды машин, которая была у меня в Дубае, я всe распродавал, эту машину привeз, чтобы продать в России. Месяц была, продал.
– Какие самые крутые тачки у тебя были?
– Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один – Rolls-Royce.
Сейчас то, что делают китайцы, меня поражает… Сейчас к машинам ровно, средство передвижения. Езжу с водителем.
Почему не сам? Не нравится. Не ищу парковку, он отвозит ребeнка в школу.
- Соболев провел 50 матчей за «Зенит», оформив в них 12+5.
- Он перешел в петербургский клуб из «Спартака» летом 2024 года за 10 млн евро.
Источник: ютуб-канал «Зенита»