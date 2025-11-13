Экс-нападающий сборной России остался без клуба: «Не знаю, что будет дальше»

Бывший футболист сборной России Ари сообщил, что больше не играет за «БроукБойз».

«Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Дима Егоров сказал, что ждет спонсоров. Вернулся в «Торпедо», пока не знаю, что будет дальше.

«Броуки» – хорошие ребята, хорошая команда. Коллектив прекрасный, но нужно больше опытных игроков.

«БроукБойз» – лучшая команда в Медиалиге. Жалко, что не стали чемпионами и я не играл последние 3-4 матча», – заявил Ари.