Экс-нападающий сборной России остался без клуба: «Не знаю, что будет дальше»

Бывший футболист сборной России Ари сообщил, что больше не играет за «БроукБойз».
«Мой контракт с «БроукБойз» закончился. Дима Егоров сказал, что ждет спонсоров. Вернулся в «Торпедо», пока не знаю, что будет дальше.
«Броуки» – хорошие ребята, хорошая команда. Коллектив прекрасный, но нужно больше опытных игроков.
«БроукБойз» – лучшая команда в Медиалиге. Жалко, что не стали чемпионами и я не играл последние 3-4 матча», – заявил Ари.
- Бразильский форвард в июле 2018 года получил гражданство РФ.
- У него 2 матча за сборную России. На клубном уровне выступал за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
- В «Торпедо» Ари занимает пост спортивного директора.
Источник: «13TEAM»