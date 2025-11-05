Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»

Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал, как игра московской команды резко улучшилась после встречи с фанатами.

«Мы плохо начали сезон… Это было очень смешно, но и очень серьезно.

Карпин пустил болельщиков на базу. Они начали общаться с футболистами, и один из фанатов показал пистолет.

Было очень страшно, я никогда не видел такого на футболе. Этот фанат сказал Веллитону: «Если я увижу тебя после 12 ночи, прострелю колени».

После этого команда начала летать», – заявил натурализованный бразилец.