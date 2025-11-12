Введите ваш ник на сайте
Реакция Черданцева на увольнение Станковича из «Спартака»

Сегодня, 17:05
16

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Все к этому давно шло. Еще в прошлом году было ясно, что ему некомфортно по причинам, о которых мы не знаем. В принципе, я не удивился. Это все должно было произойти раньше. Пример Станковича в очередной раз доказывает несколько важных вещей.

Первое – чемпионат России очень сложный и нервный чемпионат. Чтобы в нем работать, нужен опыт не только игрока. Как мы видим на примере Деяна, футбольные регалии и опыт футболиста ровным счетом ничего в чемпионате России не гарантируют.

Именно поэтому я возвращаюсь к мысли о создании определенного регламента для подписания иностранных тренеров в чемпионат России. Все‑так эти люди должны быть не только с футбольным опытом, но и с достижениями в серьезных чемпионатах по рейтингу выше, чем чемпионаты Сербии и Венгрии.

Чемпионат России значительно более сложный турнир с обширной географией и прочими нюансами. Руководителям клубов надо взять пример Станковича на заметку и не кидаться на подписание тренера, который не имеет никакого опыта работы в чемпионате России ни как игрок, ни как тренер.

У нас турнир с определенной спецификой, не зная которую, соваться в воду не зная броду – очень рискованно. И Станкович очередной тому пример», – заявил Черданцев.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Черданцев Георгий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1762958206
Жора взрыднул
Ответить
NewLife
1762958216
Правильно. Даешь суверенный футбол, в котором будут процветать проф непригодные чердаки, дебилы со срач тв и админ ресурсные клубы. Только перед этим надо подготовиться - создать рабочую группу, провести симпозиум, фуршет и форум, а потом концерт в честь вечного столетия Зенита.
Ответить
Semenycch
1762958479
Полностью согласен!
Ответить
рылы
1762959390
ну приезжали такие - многого добились? манчини, хиддинк, хуанде рамос, коусейру, билич, кто там ещё. райккард какой-нибудь.хоть один из них стал у нас чемпионом, несмотря на то, что они не тренировали в венгрии или сербии?
Ответить
lordmrv
1762959627
Вот бы какой регламент для комментаторов создать бы. Рейтинг болельщиков например, и чтобы не ниже, скажем 80% по их отзывам.
Ответить
СильныйМозг
1762961473
А я думаю, в спартак можно, смело, брать любого, картины не испортит. :)))
Ответить
Иван Петров 1986
1762961742
Ну вот и еще один газпромовский выкормыш вылез.
Ответить
Интерес
1762962287
РукАМИводителям клубов наплевать на прецеденты, а тем более-на "черданцевых".Ибо они-небожители, а все остальные-черви земные.
Ответить
subbotaspartak
1762964674
У Черданцева реакция? да он аллергик...
Ответить
FCSpartakM
1762965414
"Чтобы в нем работать, нужен опыт не только игрока" - да, поэтому каждый утюг, который считает себя экспертом на вашем канале советуют бывших игроков российских на пост тренера.
Ответить
