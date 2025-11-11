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  • «Дешевое шапито»: Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»

«Дешевое шапито»: Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»

11 ноября 2025, 21:05
18

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Проснулся посреди ночи в Китае и… Станковича уволили… Тренера «Спартака»… После двух побед. А раньше нельзя было уволить?

Это не цирк, ребята, это шапито дешевое… Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», – написал Губерниев.

  • Станкович был в «Спартаке» с лета 2024 года.
  • Контракт был рассчитан до 2027 года.
  • В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (18)
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...уефан
1762884915
...Оно проснулося а Китае, Средь ночи писать захотело Зашло на ленту новостную И прочитавши, окуело!...
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Боцман59rus
1762885371
_ шапито это ваш клоповник- МатчТВ, только вы даже на клоунов в цирке не тянете, так- дешёвая подцантовка на окраине журналистики))))
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aaaaahhhh
1762886565
дешевый клоун - как раз про Губерниева.
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Хулиганин
1762888423
Конкретный бардак этот СрачТВ. Набрали персонал обеих полов с низкой социальной ответственностью. И Губер в качестве элитной эскортницы.
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zigbert
1762889196
Только Губерниева здесь и не хватало. Пиявка присосавшаяся к футболу.
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Феликс Михайлов
1762889251
Гребец вставил свои пять копеек.
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sochi-2013
1762892867
...и про кого теперь писать?
Ответить
DeStar
1762902442
учитывая календарь спартаку будет тяжело, цска, локо, балтика, динамо м
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Play
1762917676
Уж кто кто, а Губерниев разбирается в дешёвом шапито.
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Good_win_ФКСМ
1762930467
глупо выглядел акушер, не сделавший аборт тебе
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