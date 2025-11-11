«Дешевое шапито»: Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Проснулся посреди ночи в Китае и… Станковича уволили… Тренера «Спартака»… После двух побед. А раньше нельзя было уволить?
Это не цирк, ребята, это шапито дешевое… Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», – написал Губерниев.
- Станкович был в «Спартаке» с лета 2024 года.
- Контракт был рассчитан до 2027 года.
- В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева