«Дешевое шапито»: Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Проснулся посреди ночи в Китае и… Станковича уволили… Тренера «Спартака»… После двух побед. А раньше нельзя было уволить?

Это не цирк, ребята, это шапито дешевое… Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо», – написал Губерниев.