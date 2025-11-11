Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности перехода хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в клуб Лиги 1.

– Применительно к Батракову были новости об интересе «Монако» и даже «ПСЖ». Потянет ли он эти клубы, будет ли там играть?

– Потянет или нет, – пока не попробует, никто не узнает. Если говорить, скажем так, на бумаге, то вряд ли он будет основным игроком сразу.

– То есть нужно еще сезон оббиться в России?

– Сезон, два или три – не знаю, сколько нужно оббиться. А может поехать туда, – и сразу заиграть. Такое тоже может быть.