Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности перехода хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в клуб Лиги 1.
– Применительно к Батракову были новости об интересе «Монако» и даже «ПСЖ». Потянет ли он эти клубы, будет ли там играть?
– Потянет или нет, – пока не попробует, никто не узнает. Если говорить, скажем так, на бумаге, то вряд ли он будет основным игроком сразу.
– То есть нужно еще сезон оббиться в России?
– Сезон, два или три – не знаю, сколько нужно оббиться. А может поехать туда, – и сразу заиграть. Такое тоже может быть.
- 20-летний Батраков провел в этом сезоне 19 матчей за «Локомотив», забил 13 голов, сделал 4 ассиста.
- Transermarkt оценивает стоимость полузащитника в 23 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»