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  • Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России

Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России

11 ноября 2025, 11:40
7

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал Игоря Акинфеева величайшим голкипером в истории страны. При этом он отметил, что его нельзя сравнивать со Львом Яшиным.

«Игорь Акинфеев – это однозначно величайший вратарь в истории России. Игорь один такой. Такие вратари рождаются раз в сто лет.

Но его нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, потому что они играли в разное время, у них были разные карьеры. Акинфеев и Яшин по-разному пришли к своему величию, у каждого был свой путь, который никто, наверное, никогда не повторит, и каждый из них по-своему велик», – сказал Кафанов.

  • Акинфеев – шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер Евро-2008.
  • Яшин – пятикратный чемпион СССР, победитель чемпионата Европы, бронзовый призер ЧМ и обладатель «Золотого мяча».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Кафанов Виталий
Комментарии (7)
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Цугундeр
1762850527
Твоё какое дело, Кафан оглы? Пригрелся, ..ка.
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SLADE2019
1762852062
Еще один величайший. Вратарь что надо, но говорить, что величайший?
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sochi-2013
1762854093
"Я взбунтовался! И Вы вовсе не величайший из королей! А всего лишь выдающийся, да и только! - Ой... - Что, съел? Выдающийся, да и только! И вы не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы отшельник, подвижник, но не святой. Не святой. Нет."
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boris63
1762854245
Два совершенно разных вратаря, но оба хорошие воротчики.
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Good_win_ФКСМ
1762855372
Кафанов прям клоун))) Яшин - величайший вратарь, признан ФИФА . Дасаев - великий вратарь, лучший игрок и обладатель ЗМ 1988, во многом благодаря Дасаеву мы смогли выиграть в группе у той великой Голландии, пройти Италию, взять серебро ЧЕ88. Вот эти два вратаря - глыбы,величины! А Дырка - косячник вечный (что в отборе к ЧМ2010, что на ЧЕ2012, что на ЧМ2014).... попадание мяча в ногу на ЧМ2018 - чистое невезение испанца, везение Дырки. Зато он навсегда вписал свой непревзойденный рекорд в ЛЧ)))) столько, сколько эта Дырка косячила за сборную, - никто столько не пакостил: ни защита, ни другие вратари, никто... Сравнивать Дырку с Яшиным, даже с Дасаевым, - то же самое, что говорить, что имбецил на одной линии развития по IQ с Эйнштейном...
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АЛЕКС 58
1762859278
А Кафан величайший вратарь казахтанской второй лиги,,,,Но друг пуделя
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Vitaga
1762979716
Кафанов постоянно набирает кучу вратарей в состав сборной а выходит ныне бестолковый Сафонов. вечный запасной в ПСЖ. наводит на сомнение в полезности самого Кафанова.
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