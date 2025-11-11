Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал Игоря Акинфеева величайшим голкипером в истории страны. При этом он отметил, что его нельзя сравнивать со Львом Яшиным.

«Игорь Акинфеев – это однозначно величайший вратарь в истории России. Игорь один такой. Такие вратари рождаются раз в сто лет.

Но его нельзя сравнивать со Львом Ивановичем Яшиным, потому что они играли в разное время, у них были разные карьеры. Акинфеев и Яшин по-разному пришли к своему величию, у каждого был свой путь, который никто, наверное, никогда не повторит, и каждый из них по-своему велик», – сказал Кафанов.