Федотов подвел итоги судейства в первом круге РПЛ: «Отваливаются только три арбитра»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе коллег в стартовых 15 турах чемпионата России.

«Очень большой плюс по сравнению с прошлым годом. Сейчас отваливаются только три арбитра – Чебан, Казарцев и Целовальников, у которых оценка ниже 8,0. Среди них судья ФИФА, что, конечно, нонсенс.

Для департамента плюс, что на первых местах находятся Танашев, который первый год в РПЛ, Буланов, который был недооценeн раньше. Также высоко Сараев, Егоров, Чистяков. Левников подтянулся, хотя начал сезон не очень.

Всe хорошо. Главное, что молодые арбитры показывают класс. А всe остальное – рабочие моменты. Никто никому голову не откручивает. Департамент работает, и эта работа видна.

Меня она устраивает, так что ничего страшного, как говорит Семак, на самом деле нет. Для меня показатель – оценки, они не надуманы.

Танашев на первом месте – тоже показатель. А на остальное нет смысла обращать внимание», – заявил Федотов.