Тарпищев: «Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит»

Болельщик «Спартака», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о числе легионеров у красно-белых.
«Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать. Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема.
Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», – сказал Тарпищев.
- В текущем составе «Спартака» 12 легионеров, у «Зенита» – 13, а также казахстанец Нуралы Алип, который не считается легионером.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Источник: «Спорт-Экспресс»