Тарпищев: «Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит»

Болельщик «Спартака», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о числе легионеров у красно-белых.

«Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать. Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема.

Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», – сказал Тарпищев.