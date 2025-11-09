Мнение Дзюбы о ситуации в «Спартаке»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба оценил происходящее в клубе.

Главный тренер москвичей Деян Станкович заявил об усталости и желании уехать домой.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

В 17:30 мск красно-белые начнут матч 15-го тура против «Ахмата».

«Мне очень обидно за то что происходит в «Спартаке». Но это идет уже длительное время. Деян Станкович мне импонирует своей эмоциональностью. Тем, как он заряжает ребят. Но этого недостаточно. В таком клубе недостаточно быть просто рубахой-парнем, за счет эмоций. Эмоции могут утихнуть. А должно быть качество. Должен быть баланс – должно быть такое состояние у команды, а его все время шарахает.

Его интервью, что отвлекает что-то – вообще бред. Человек играл в «Интере», и в «Спартаке» ты должен быть к этому готов», – сказал Дзюба.