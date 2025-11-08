Введите ваш ник на сайте
Новая разрывная речь Мэддисона про Карпина

8 ноября, 19:15
15

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон выступил с новой критической речью в адрес главного тренера Валерия Карпина.

  • В 15-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Акрону» дома (1:2).
  • «Динамо» опустилось на 9-е место.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх».

«Вся работа «тренера» Карпина – это фикция. Попытка всех убедить, что он что-то умеет и делает, но просто не везет и так далее. Правда же в том, что он даже и не тренер. Выпустить команду на поле может ведь любой, как и бродить по бровке, разводя руками. Но самое главное – нашлись идиоты, которые в него поверили, которые продолжают ждать, что «все наладится». Сборная-то ведь ого-го как играет! Уже скоро сто матчей разгромных побед над мощными сборными Демократической Республики Лимпопо и отважных мастеров мяча с острова Святой Пасхи.

А как прекрасна была победа над «Зенитом» в Кубке! Ну это же сказка была, а не игра. Да, только Кубок этот никому не нужен – в нем без напряга смотрят на резерв, да еще и с судьей повезло, и в отдельно взятых моментах вратарь потащил. Но идиотам из руководства этого никогда не понять: они за этот матч еще долго цепляться будут, лишь бы Карпина не выгонять. Работа идет, работа кипит! Скоро все наладится, проблески игры видны! «Динамо» уже в первую лигу вылетит, а они все будут причитать: «Ну в сборной-то все хорошо! А как «Зенит»-то в Кубке обыграли! Сейчас потерпим еще года два-три, Осипенко раскроет потенциал – и станем чемпионами. С таким-то тренером!».

Ошиблись вы – пора это признать. Любого другого тренера уволили бы уже после 10-го тура таких выступлений, но этого барана, видимо, будут терпеть до талого.

При Личке несколько раз ходил на стадион, и вот что бросалось в глаза. Команда последние 50 лет представляет из себя жалкое зрелище – с редкими проблесками, но без трофеев. И тем не менее атакующий футбол и результаты привлекли людей на трибуны. Работа с болельщиками, симпатичный стадион. Даже в плохую погоду собиралось тысяч 10–15 – причем на проходных соперников.

И вот: половина сезона с Карпиным. Говнофутбол, пустые трибуны, борьба за выживание. Браво! Давайте еще потерпим этого физрука? Я понимаю, что вылет кажется абсурдом: сейчас зимой накупим еще говна под Валеру – какого-нибудь Ваханию, Песьякова и опытного Байрамяна, каждого за десять миллионов долларов – вот тогда-то и полетим к чемпионству! Но только реальность такова, что дома проигрываем «Акрону». А это значит, что вылет вполне реален. Игроки типа Осипенко – это даже не первая лига, это вторая. Они спокойно вылетят с «Динамо», которое страдает без тренера – в этом не стоит сомневаться. Руководству пора уже забеспокоиться. Это не процесс «команда строится, надо потерпеть». Это сокрушительный, болезненный провал. Без всяких шансов на изменения.

Главное – не слушать больше мистера балабола. Отмазы найдутся: травмы, детские ошибки – у шарлатанов всегда виноваты все, кроме них. Хватит. Просто дайте ему неустойку и пусть *** [уходит]. Назначать надо того, кто сможет спасти клуб в тяжелой борьбе за выживание.

Команда превращена в полное говно. Надежды нет. Впереди – только отсос бесконечных ***. Так плохо давно уже не было. Карпин – это, конечно, абсолютная, запредельная бездарность и некомпетентность. Позорище», – заявил Мэддисон.

Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1762620347
будто в сборной Карпуня показывает разрывной футбол, такая же "запредельная бездарность и некомпетентность", и помощники у него такие же, особенно, Писарев - клоун, каких поискать, самое место ему на шоу у гурцкой какой-нибудь...) в общем по тренеру - солидарен...
Ответить
рылы
1762620393
так и зенит год назад дома проиграл акрону - только ни у кого так не бомбило)
Ответить
FWSPM
1762620492
У динамо давно системные проблемы как и у Спартака но их никто не решает одной сменой тренера тут не обойтись
Ответить
Foxitkuban
1762620662
По делу
Ответить
Цугундeр
1762620874
Вроде и по делу, но с перебором. Можно и в суд притопать.
Ответить
BRO_football
1762629691
Судя по всему, руководству Динамо не даёт покоя предыдущий сезон, когда они остановились в шаге от чемпионства. Куда подевался тот Динамо? Что произошло за полтора года? Видимо, много идиотских решений руководства клуба "произошло", раз Динамо из лидера в аутсайдера превратился.
Ответить
Рукаку
1762629779
Видно, что у Ильи конкретно так пердак полыхает и что он переживает, а все сказано по сути. Валера - это именно физрук, тренером он стал случайно в СМ, как временная замена, а далее кто-то его в сборную пропихнул, видимо, потому что остальные отказались работать с командой, которая не решает никаких задач. Но ведь в РФПЛ физруков довольно много еще и потому,что иностранные тренеры не хотят ехать в РФ,обычно сюда или ноунеймы приходят,или сбитые летчики перед пенсией. В любом случае Валеру надо отписывать, потому что Динамо хоть и не вылетит, потому что есть Пари НН, Сочи, Оренбург, но будет посмешищем до конца сезона.
Ответить
