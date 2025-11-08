Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев: «Российский зритель должен быть благодарен за бесплатный показ спорта – это немыслимо в других странах»

Черданцев: «Российский зритель должен быть благодарен за бесплатный показ спорта – это немыслимо в других странах»

8 ноября, 12:40
83

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выделил достоинство российского спортивного телевидения – бесплатный показ игр.

– Почему зрители по бесплатному федеральному каналу смотрят порой лишь один или два матча в туре Премьер-лиги? А чтобы наблюдать за остальными играми, им приходится оформлять платную подписку.

– Я один из тех, кто с нуля начинал создавать платное телевидение в России.

Увы, наши люди не приучены и не хотят платить за спорт. А что подразумевается под словом бесплатный просмотр? Это неверная формулировка – бесплатно ничего не бывает. Если трансляция идет, значит, кто-то потратил на это деньги, картинка же не с неба берется. Люди приехали на стадион, развернули провода, расставили камеры, футболисты вышли и провели матч, получили зарплаты.

Зритель сам себя должен спросить: что он понимает под словом «бесплатно»? Это во-первых. А, во-вторых, почему это должно быть бесплатно? Почему люди идут в кинотеатр и платят за билет и не требуют, чтобы им бесплатно показывали кино? А футбол чем отличается от кино? Футбол – это развлечение, причем дорогостоящее, и за него надо платить.

В отличие от большинства стран, у нас есть федеральный открытый канал, который без абонентской платы и дополнительного оборудования показывает футбол в прямом эфире на широкую аудиторию. Нигде на планете такого нет – только платно. Вы не сможете бесплатно посмотреть матчи НХЛ, НБА, матч «Барселоны» с «Реалом» – это немыслимо в других странах. Весь мир уже перестроился на это. Так что российский болельщик, наоборот, должен быть благодарен, что ему регулярно показывают качественный спорт: футбол, хоккей, баскетбол.

А что касается центрального матча тура, есть ли он в сетке или нет, условные «Ростов» и «Крылья Советов» тоже хотят быть на федеральном канале. Они такие же участники чемпионата, как «Спартак» или «Зенит».

  • «Матч ТВ» 1 ноября отметил 10-летие.
  • Черданцев на канале со дня основания.
  • Ранее он работал на «НТВ-Плюс».

Еще по теме:
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом» 5
Черданцев предложил новый клуб для Соболева 7
Мостовой посмеялся над работой Черданцева и Дурасова на матче «Динамо»: «Тренера «Спартака» разорвали бы» 9
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (83)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Январь 59
1762625200
Как то странно получается, смотришь федеральные каналы, там реклама занимает не менее 30%. Переходишь на спутниковые каналы, а там тоже сплошная реклама. Причем некоторую рекламу повторяют по три раза подряд , через каждые 20 мин. трансляции. По идее говоря я смотрю платные каналы на спутниковой антене, а мне говорят что нужно ещё платить. Я рекламу смотрю и за рекламу я тоже должен платить? По идее раз в репортаже идет реклама, значит трансляция оплачена. Более того, почему идет в бесплатном пакете европейский чемпионат, а российский на платном канале. Зажрались вы господа Черданцевы, Зажрались. Вы себе установили заоблачные зарплаты, а люди с пенсией менее20000руб, должны вам ещё и доплачивать. Вот когда будет минимальная пенсия хотя бы 50% от вашей зарплаты , вот тогда мы тоже будем смотреть платные каналы.
Ответить
plm
1762655172
Российский футбол в россии давно никто особо не смотрит . Это сплошное позорище . 22 бугая один мяч лениво перекатывают . И хвастаются миллионными зарплатами .Глядя на них понимаешь - вот куда пенсии стариковские ушли . Если сделать каналы платными их никто смотреть не будет . Да и стадионы пустые
Ответить
Oldtrafford83
1762666940
Дурень ты Жора, дурень!!!
Ответить
_Sasha_
1762673482
Так сделайте картинку в 4к, чтобы было желание платить)
Ответить
trener7
1762690909
Чердак- ищак!
Ответить
Фердя
1762714445
Извиняюсь конечно за слово идиот, но как ещё назвать этого газового гнома не представляю! Хватит кивать на заграницу, там своя жизнь, свои деньги и своя правда!
Ответить
Томик
1762721092
Плевать на то, что там происходит в других странах. А у нас МАТЧ ТВ организовывался как государственная компания, которая должна пропагандировать спорт. Рассказывали, что будет все бесплатно. Теперь, как только хочешь посмотреть матч - обязательно платный. За какие такие заслуги опять трансляции матчу продлили??? Как повтор посмотреть, так обязательно камеры нет, которая покажет, что фол был(если и был) точно в штрафной. Или мяч точно ушёл за линию поля. Вам дуойка, МАТЧ ТВ. Я уж про экспертов и комментаторов молчу. Хочется без звука смотреть. Черданцевы всякие, Геничи, остальная мелюзга ещё смешнее. А гонору то.
Ответить
avera
1762797269
он же жора, он же юра, он же гоша. За рубежом к ТВ и близко не подпустили.Так что радуйся и сопи в тряпочку.
Ответить
maygli
1762798861
Что он из нас дураков делает? Пусть объяснит тогда, почему нам бесплатно показывают матчи Испании, Италии, Германии, Франции и прочие лиги показывают в то время, как идут наши игры РПЛ? Кто за их показ платит? Кому это надо? А наши игры смотри платно? Фигня какая-то получается.
Ответить
власик
1762841582
Вот урежут лимит на легионеров, я посмотрю, сколько оформит платную подписку на матч тв. Готовься ужаться, недоумок, зарплату подрежут конкретно
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
39
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 