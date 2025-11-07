Игру «Спартака» назвали великолепной

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян оценил игру «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».
«Спартак» показал, что в ряде матчей он может быть очень хорош. Можно сказать, даже великолепен. Это был один из таких матчей», – сказал Григорян.
- «Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.
- Голы у «Спартака» забили Ливай Гарсия на 4-й и 49-й минутах и Маркиньос на 55-й. У «Локомотива» отличился Алексей Батраков на 66-й, он также не реализовал пенальти на 81-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»