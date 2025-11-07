Игру «Спартака» назвали великолепной

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян оценил игру «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».

«Спартак» показал, что в ряде матчей он может быть очень хорош. Можно сказать, даже великолепен. Это был один из таких матчей», – сказал Григорян.