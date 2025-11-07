Введите ваш ник на сайте
Радимов похвалил игру «Спартака» против «Локомотива»

7 ноября, 08:13
1

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов оценил игру «Спартака» и «Локомотива» в кубковом матче.

«Мне понравились высокие скорости «Спартака». В кои‑то веки они с первых минут начали идти в прессинг. Этот настрой повлиял на весь матч. Во время розыгрыша штрафных очень много футболистов «Спартака» раз за разом оказывалось в чужой штрафной, что говорит об их хорошей физической форме. Нападающие «Спартака» умеют классно обращаться с мячом. И в конце концов, спартачам отступать уже некуда.

Что касается «Локомотива», то к его игре соперники уже приспособились, а без Воробьева им не хватает вариативности. Воробьев может играть разнообразно, а Комличенко все‑таки более одноплановый игрок. «Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Единственное исключение – Батраков с его креативностью», – сказал Радимов.

  • «Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.
  • Голы у «Спартака» забили Ливай Гарсия на 4-й и 49-й минутах и Маркиньос на 55-й. У «Локомотива» отличился Алексей Батраков на 66-й, он также не реализовал пенальти на 81-й минуте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Радимов Владислав
Интерес
1762510711
Комель правдоподобно не упал-"Локо" проиграл. Всё равно до сих пор не пойму, для чего они его взяли.Ничем не убедил.
Ответить
