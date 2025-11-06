Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча со «Спартаком».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

– Непросто, сложно, но ничего невозможного нет. Поговорили с командой. Нужно восстановиться к ближайшему матчу в чемпионате России.

Также нас впереди ждет еще ответная игра. Приложим все усилия, чтобы переломить итоговый результат. Принципиально выиграть. Будем стараться.

Понятно, делали бы 3:2, была бы другая раскладка. Понятно, соперник помастеровитее, покласснее, собраны хорошие игроки.

Ожидали тяжелого матча, но были ошибки, которые пытались исправить по ходу матча.

– Чем объясните плохое начало в первом тайме? Какая была цель?

– Цель была победить. Глобальные изменения в составе произошли в трех позициях.

Мы ожидали агрессивного начала от «Спартака», они всегда так играют дома. Но мы теряли мяч, этим соперник пользовался.

Как только игра выровнялась, мы решили выпустить более быстрых игроков, чтобы переломить ход встречи.

– После двух побед в дерби над «Динамо» и ЦСКА сейчас два поражения. Есть ли спад?

– Матчи надо разделять. Есть большой матч в чемпионате с «Зенитом», где по качеству игры мы не провалились во многих моментах.

Плюс есть игроки, которые выпали из состава. Это не оправдание, но хотелось бы иметь более сбалансированную обойму. Теперь мы готовимся к матчу в воскресенье.

– Батраков не забил пенальти. Он будет бить их дальше?

– Сейчас ситуация не поменялась. Он штатный пенальтист, который делал разницу во многих матчах. Одна ошибка не повлияет на это.

Все надо делать вовремя – промахиваться с пенальти тоже надо вовремя. Теперь ему нужно готовиться, а мы его поддержим.