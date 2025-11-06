Помазун высказался об отраженном пенальти Батракова

Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал незабитый пенальти полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

Батраков не реализовал пенальти на 81-й минуте.

– Как готовились к пенальти Батракова?

– Пенальти приятно брать. Вратарский и тренерский штаб каждый раз подготавливает, кто куда бьет. Получилось так, что он пробил туда, куда предполагали.