Помазун высказался об отраженном пенальти Батракова

Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал незабитый пенальти полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- Батраков не реализовал пенальти на 81-й минуте.
– Как готовились к пенальти Батракова?
– Пенальти приятно брать. Вратарский и тренерский штаб каждый раз подготавливает, кто куда бьет. Получилось так, что он пробил туда, куда предполагали.
Источник: «Матч ТВ»