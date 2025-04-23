Тренер вратарей сборной России оценил дебют Помазуна за «Спартак»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал дебютный матч Ильи Помазуна в составе «Спартака».

Голкипер перешел в феврале из ЦСКА.

В субботу он заменил травмированного Александра Максименко.

Помазун пропустил 2 гола от «Акрона», но «Спартак» выиграл 3:2.

«Надо отметить, что Илья долгое время не играл. Для первого матча сыграл добротно.

На сегодняшний день первым номером «Спартака» является Александр Максименко. Если Александр не сыграет в предстоящих матчах, у Ильи будет шанс доказать, что у клуба есть, как и раньше, два сильных вратаря.

Илья – хороший вратарь, и уверен, что будет достойным конкурентом Саше. При втором голе [«Акрона»] был очень сильный и хороший удар под штангу из-под защитника, Помазун мог выручить, но это не является ошибкой вратаря», – сказал Кафанов.