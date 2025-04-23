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  • Тренер вратарей сборной России оценил дебют Помазуна за «Спартак»

Тренер вратарей сборной России оценил дебют Помазуна за «Спартак»

Сегодня, 19:35

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал дебютный матч Ильи Помазуна в составе «Спартака».

  • Голкипер перешел в феврале из ЦСКА.
  • В субботу он заменил травмированного Александра Максименко.
  • Помазун пропустил 2 гола от «Акрона», но «Спартак» выиграл 3:2.

«Надо отметить, что Илья долгое время не играл. Для первого матча сыграл добротно.

На сегодняшний день первым номером «Спартака» является Александр Максименко. Если Александр не сыграет в предстоящих матчах, у Ильи будет шанс доказать, что у клуба есть, как и раньше, два сильных вратаря.

Илья – хороший вратарь, и уверен, что будет достойным конкурентом Саше. При втором голе [«Акрона»] был очень сильный и хороший удар под штангу из-под защитника, Помазун мог выручить, но это не является ошибкой вратаря», – сказал Кафанов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Россия Помазун Илья Кафанов Виталий
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