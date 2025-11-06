Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие Вендела в составе.

Полузащитник пропустил первый четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Без него зенитовцы дома проиграли «Динамо» со счетом 1:3.

– Вендела не было на поле. Это связано с его физическим состоянием или просто с игрой?

– Нет, это связано с ходом матча и с тем, что нам хотелось бы увидеть, исходя из игры.

Конечно, Вендел для нас – один из самых важных игроков. Конечно, и он, и кто-то как Вендел, другие наши игроки, тоже не сыграли. Кто-то немножко сыграл.

Важно было дать им передохнуть, чтобы к следующему матчу в чемпионате они были свежие и готовые к игре, которая, в принципе, более важна, конечно.