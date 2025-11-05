Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ

Российский тренер Юрий Семин поделился впечатлениями от матча между «Ливерпулем» и «Реалом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- Мерсисайдцы дома выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.
- Теперь у обеих команд по 9 очков после 4 туров ЛЧ.
«Ливерпуль» – команда, у которой много топовых игроков. Конечно, они найдут между собой общий язык.
С «Реалом» они играли значительно лучше. Хотя соперник тоже был в хороших кондициях.
«Ливерпуль» будет идти по восходящей», – сказал Сeмин.
Источник: «Чемпионат»