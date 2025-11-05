Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ

Российский тренер Юрий Семин поделился впечатлениями от матча между «Ливерпулем» и «Реалом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы дома выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.

Теперь у обеих команд по 9 очков после 4 туров ЛЧ.

«Ливерпуль» – команда, у которой много топовых игроков. Конечно, они найдут между собой общий язык.

С «Реалом» они играли значительно лучше. Хотя соперник тоже был в хороших кондициях.

«Ливерпуль» будет идти по восходящей», – сказал Сeмин.