Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высоко оценил потенциал своего одноклубника Матвея Кисляка.

– Матвей Кисляк недавно заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч», как считаешь, по силам ему добиться этого?

– Я считаю, если Кисляк будет также продолжать, также прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть «Золотой мяч».

Или хотя бы попасть в список номинантов. Кисляк – это правда очень одаренный футболист.