Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высоко оценил потенциал своего одноклубника Матвея Кисляка.
– Матвей Кисляк недавно заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч», как считаешь, по силам ему добиться этого?
– Я считаю, если Кисляк будет также продолжать, также прогрессировать и у него получится оказаться там, где он хочет, то на мой взгляд, в будущем у Матвея есть большие шансы выиграть «Золотой мяч».
Или хотя бы попасть в список номинантов. Кисляк – это правда очень одаренный футболист.
- 20-летний Кисляк провел за главную команду ЦСКА 63 матча, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
