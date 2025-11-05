Введите ваш ник на сайте
Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов

Сегодня, 13:27

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин определил команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Ещe много времени до финальной стадии Лиги чемпионов. Фавориты – «ПСЖ», «Ливерпуль», «Реал». Думаю, и «Арсенал». На мой взгляд, они ещe в разных физических кондициях. К маю месяцу они будут в своей наилучшей форме. Так что фаворитов много», – сказал Сeмин.

  • На общем этапе Лиги чемпионов сейчас лидируют две команды – «Бавария» и «Арсенал» (по 12 очков).
  • Сегодня пройдут очередные матчи группового турнира.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Реал Арсенал Семин Юрий
18+
  • Читайте нас: 