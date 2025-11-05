Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин определил команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Ещe много времени до финальной стадии Лиги чемпионов. Фавориты – «ПСЖ», «Ливерпуль», «Реал». Думаю, и «Арсенал». На мой взгляд, они ещe в разных физических кондициях. К маю месяцу они будут в своей наилучшей форме. Так что фаворитов много», – сказал Сeмин.