Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов обвинил Станковича в неуважении к России

Сегодня, 13:19
11

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке». Он назвал неуважением тот факт, что сербский специалист не учит русский язык.

– Станкович уже полтора года в России, а разговаривает, дает интервью на итальянском и ни на йоту не приблизился к нашей стране. Можно ли говорить здесь о халатном отношении? Может, это человек, который на все забивает хер?

– Высокая вероятность, что так и есть. Станкович стал тренером за счет своего имени, и никто не умаляет его достижений как футболиста. Благодаря этому у него есть по дефолту уважение от игроков. Казалось, что приедет близкий по ментальности к России человек и объединит команду. По факту оказалось, что если ты был успешным игроком, это не значит, что ты будешь успешным тренером. И, видимо, чувак не хочет вкладываться, у него есть штаб, которому он делегирует полномочия, разговаривает он на итальянском, обвиняет игроков, ругается. Ощущение, что приехал просто бабки заработать.

– Сербу проще всего было бы выучить русский язык. Просто чтобы хоть как-то базово разговаривать.

– Не очень приятно смотреть, как в каждом туре Станкович выбегает и ругается на судей. Он не учит русский язык. Это говорит о банальном неуважении к среде, в которой он находится.

  • Станкович работает в России с лета 2024 года.
  • «Спартак» в этом сезоне занимает 6 место в РПЛ.

Еще по теме:
Мостовой встал на защиту Станковича 5
Писарев – о Станковиче: «Спартак» просто теряет время» 2
Бывший директор «Спартака»: «Обстановка в клубе не совсем нормальная» 6
Источник: Видеоспортс’‘
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Станкович Деян
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
4ekucT911
1762340936
вот конч. существо, которое своим поведением всему обществу нашей страны показало свое неуважение, имеет наглость еще что то вякать про мораль и прочее. во истину днище.
Ответить
andr45
1762341461
Да, ужжЖЖЖЖ) Вспомним, как свободно на хорошем матерном языке разговаривал Дик Адвокат) Особенно с российскими судьями) А слушать интервью Ивича было просто наслаждение) Какой чистый интеллигентный английский язык лился из его сербских уст) Это вам не какой-то тарабарский итальянский) В общем, мало того, что ты, Федя, альфонс и костолом, ты оказался еще глупее, чем я думал)
Ответить
Боцман59rus
1762343001
_разрисованный так излагает мысли, как будто сам иностранец)))
Ответить
VVM1964
1762343332
Было бы конечно более эффектно, если бы "в каждом туре Станкович выбегал и ругался на судей" на "великом и могучем русском языке" - у нас для выражения работы судей есть масса красочных эпитетов и словесных определений !!!)))... А может быть это было бы не только эффектно, но эффективно !)))... Этим же "русским языком" наверное можно проще достучаться и до игроков, особенно российских !!! Ведь менталитет наш таков, что без "пинка и матерка" многие плохо понимают !!!)))…»
Ответить
NewLife
1762343979
Смолов, ты нацист или просто дурак ?
Ответить
Интерес
1762347406
Так и есть, с первого месяца его пребывания говорю об этом.Серб, работающий через переводчика с итальянского в России- это как футбольный человек А.Мостовой во главе "Спартака"-нонсенс.
Ответить
aaaaahhhh
1762348547
как играл, так и излагает:))) мастер 11 метровых , ногу ему в задницу.....:)))
Ответить
Главные новости
Министр спорта России исключил отмену Fan ID: «Оно будет расширяться на новые матчи и кубки»
18:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
3
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Все новости
Все новости
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 