Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо дал комментарий после матча с «Ливерпулем». Мадридская команда проиграла в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Считаю, что мы хорошо сыграли. Мы играли в хорошем темпе. У них, конечно, были моменты. Не хватало остроты в зоне атаки.

Не думаю, что надо говорить про взлеты и падения. Мы должны воспринимать это как единичное поражение. Мы хорошо боролись, играли на равных с ними. Обязательно сделаем выводы. Главное – не допускать ненужных фолов, угловых. Мы не уступали им ни в чем, но во втором тайме они прибавили, превзошли нас по моментам. Куртуа был великолепен», – сказал Алонсо.