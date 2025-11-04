Смолов прокомментировал отказ «Пари НН»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на слова спортивного директора «Пари НН».

Ранее Александр Удальцов заявил, что нижегородский клуб не рассматривает Смолова, поскольку 35-летний футболист не справится с интенсивностью игры.

«Честно говоря, я бы «Пари НН» и не рассматривал.

Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Видимо, Удальцов имеет в виду, что Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически интенсивный футбол, в котором мне в 35 лет уже будет тяжеловато.

Хотя, учитывая то, как они выглядят, не сказал бы, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее», – сказал Смолов.