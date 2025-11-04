Смолов прокомментировал отказ «Пари НН»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на слова спортивного директора «Пари НН».
Ранее Александр Удальцов заявил, что нижегородский клуб не рассматривает Смолова, поскольку 35-летний футболист не справится с интенсивностью игры.
«Честно говоря, я бы «Пари НН» и не рассматривал.
Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Видимо, Удальцов имеет в виду, что Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически интенсивный футбол, в котором мне в 35 лет уже будет тяжеловато.
Хотя, учитывая то, как они выглядят, не сказал бы, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее», – сказал Смолов.
- Федор – свободный агент.
- Он стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне Смолов оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: Smol FM