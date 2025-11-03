«Пари НН» вежливо отказался от Смолова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном приглашении Федора Смолова.

«Рассматриваем ли мы как возможное усиление подписание Смолова? Федора я знаю очень давно – мы с ним были и в «Динамо», и в «Анжи». Отличный парень. Но я думаю, что тот футбол, в который мы сейчас хотим играть, будет сложным для него в плане физики. Он много времени пропустил, поэтому ему будет тяжело здесь.

А так, в Медиалиге он неплохо выглядит – молодец, я рад за него, что он забил в Кубке России. Федор – действительно отличный парень, хочется пожелать ему удачи в новом деле, которым он занимается – уверен, он добьется успехов», – сказал Удальцов.