Стало известно, почему Ямаль расстался с девушкой

Появились подробности расставания нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля с девушкой Ники Николь.
Оказалось, что аргентинку, которая на семь лет старше спортсмена, не приняла семья Ямаля. Ники не понравилась папе Ламина. Ямаль-старший призвал сына больше не встречаться с избранницей.
Отец мотивировал вердикт тем, что Ламину следует сосредоточиться на карьере.
- Отношения Ямаля и Николь длились 3 месяца.
- Ранее Ламин купил в Барселоне особняк, где жили Жерар Пике и Шакира.
- Ямаль – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
Источник: eltrecetv.com.ar