Стало известно, почему Ямаль расстался с девушкой

Появились подробности расставания нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля с девушкой Ники Николь.

Оказалось, что аргентинку, которая на семь лет старше спортсмена, не приняла семья Ямаля. Ники не понравилась папе Ламина. Ямаль-старший призвал сына больше не встречаться с избранницей.

Отец мотивировал вердикт тем, что Ламину следует сосредоточиться на карьере.